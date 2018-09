Muslimer og katolikker ærgrer sig over krav til vielser

Både katolikker og muslimer gør indsigelser imod Kirkeministeriets regler for, hvilke personer der kan blive viet i et anerkendt trossamfund

Hvor tæt tilhørsforhold skal man have til et anerkendt trossamfund såsom den katolske kirke for at kunne blive viet i den?

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at Kirkeministeriet har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring om vielser i anerkendte trossamfund. Bekendtgørelsen har til opgave at uddybe et par af punkterne i den omfattende og omdiskuterede lov om anerkendte trossamfund, der blev vedtaget sidste år. I bekendtgørelsen skriver ministeriet blandt andet, at mindst den ene person i et par skal høre til trossamfundet for at kunne blive viet hos det. Men det krav møder indsigelser fra i hvert fald to centrale aktører i det religiøse Danmark. Det viser en aktindsigt i de høringssvar, ministeriet har modtaget.

Det er blandt andet Dansk Islamisk Center, der modsætter sig formuleringen – især hvis et tilhørsforhold til et trossamfund skal forstås som et egentligt medlemskab:

”En sådan fortolkning af dette krav møder generelt stor uforståenhed blandt muslimer, da det afspejler en religionsorganisering, som er meget anderledes end den måde, islamiske trossamfund er organiseret på, og den måde, muslimer forstår deres religion på,” lyder det i Dansk Islamisk Centers høringssvar.

Her bliver det uddybet, at mange muslimer ikke er medlemmer af specifikke trossamfund, heller ikke selvom de både går til fredagsbøn og har deres gang i moskéen.

Derfor anbefaler Dansk Islamisk Center i hørings- svaret, at ordlyden bliver ændret. I stedet for at kræve et tilhørsforhold til trossamfundet bør kravet være, at ”mindst én af parterne deler trossamfundets grundlæggende religiøse overbevisning”.

På samme måde vil kravet om tilhørsforhold være et benspænd for den katolske kirke i Danmark. I et høringssvar skriver den katolske biskop over København, Czeslaw Kozon, at det kan forekomme, at katolske præster får henvendelser fra ortodokse kristne, der gerne vil vies, men ikke har mulighed for at finde en ortodoks præst til at foretage vielsen.