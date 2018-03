TV 2-regioner ændrer regler for konkurrence: Kirker må gerne deltage

Religiøse og politiske fællesskaber var ikke velkomne, lød det i forgårs fra TV 2-regionerne, der søgte Danmarks bedste fællesskab. Men de har nu lavet deres kriterier om og tager imod alle fællesskaber uanset tilhørsforhold, fortæller redaktør for TV 2 Lorry Nanna Andreasen

Nanna Andreasen, redaktør for TV 2 Lorry, I har oprindeligt lavet en konkurrence, hvor man som religiøst eller politisk fællesskab ikke måtte deltage. Nu har i så ændret formuleringen af jeres kriterier. Hvordan kan det være?

De var uheldigt formuleret, og det var ikke tydeligt, hvad vi mente. Vi har fejlet i vores kommunikation ved at give udtryk for, at der var nogen, der slet ikke måtte være med, og vi var ærgerlige over, at nogle spejderforeninger for eksempel troede, at de ikke kunne tilmelde sig. En kristen forening beskrev på mail nogle fællesskaber, som de også var i tvivl om hvorvidt måtte være med. Men det må de selvfølgelig godt.