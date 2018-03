TV 2 udelukker kirker fra konkurrence

Danmarks bedste fællesskab skal findes på TV 2. Men tv-stationen tillader ikke religiøse eller politiske fællesskaber at deltage. Det er diskrimination, siger Frikirkenet

Fantastiske Fællesskaber.

Det er navnet på TV 2’s konkurrence, som skal kåre det bedste fællesskab i Danmark over foråret.

Man kan tilmelde sig netop nu, men man skal dog tænke sig om en ekstra gang, hvis man går med planer at tilmelde sig som kirkeligt fællesskab. TV 2 vil nemlig ikke have deltagelse af religiøse eller politiske fællesskaber i konkurrencen. Og det er helt absurd, hvis man spørger Frikirkenet, et netværk af frikirker, organisationer og institutioner.