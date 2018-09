Tysk kirkeleder om misbrug: Alt for længe har vi kigget væk

1670 katolske præster i Tyskland beskyldes for overgreb på 3677 ofre fra 1946 til 2014, viser rapport, der tirsdag blev præsenteret af tyske biskopper

Knap 25 år efter, at de første rapporter om seksuel mishandling af børn kastede den katolske kirke ud i sin værste krise nogensinde, føjer Tysklands katolikker nu endnu et dystert kapitel til kirkens historie.

Tirsdag præsenterede landets katolske biskopper en rapport med navnet ”Seksuelt misbrug af mindreårige af katolske præster, diakoner og mandlige medlemmer af religiøse ordener inden for den tyske bispekonference”, under den tyske bispekonferences møde i Fulda, Tyskland. Ifølge rapporten, som er udarbejdet af uafhængige forskere og påbegyndt i 2013, er mindst 1670 gejstlige blevet beskyldt for seksuelt misbrug af i alt 3677 mindreårige, primært drenge, fra 1946 til 2014.

”Alt for længe har vi kigget væk, alt for længe har vi bagatelliseret ofrene,” sagde kardinal Reinhard Marx, formand for den tyske bispekonference, da rapporten blev præsenteret.

”Jeg må som repræsentant for de tyske biskopper undskylde, for jeg skammer mig, når jeg her på bordet foran mig kan læse, hvad kirken har forårsaget af smerte, hvordan præster har misbrugt børn og dermed også misbrugt tilliden til kirken.”

Den tyske rapport ligger i forlængelse af en række afsløringer i 2010 af præsters overgreb og biskoppers forsøg på at dække over misbrug. Det kom blandt andet frem, at Joseph Ratzinger, i dag pave Benedikt XVI, som ærkebiskop mellem 1977 og 1982 var med til at bestemme, at en præst, der havde misbrugt børn i byen Essen, kunne forflyttes til München.