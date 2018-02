Tyske katolikker åbner for flere protestanter ved nadverbordet

Protestanter kan som udgangspunkt ikke gå til nadver i katolske kirker. Det har ofte været anstødssten i arbejdet for fællesskab på tværs af kirkeretninger. Men ledende katolikker i Tyskland har nu besluttet at tillade det i særlige tilfælde

Et lille skridt i retning af fælles nadver på tværs af kirkeskel ser ud til at være på vej. Men det lille skridt kan have stor symbolsk værdi.

Der opfordres nemlig fra ledende katolikker i Tyskland til at aftale lokalt med den katolske præst, hvis man som katolsk-protestantisk ægtepar ønsker at gå til nadver sammen i en katolsk kirke. Det gælder kun i særtilfælde, som skal besluttes lokalt fra sag til sag. Og det sker inden for en formulering om ”nødstilfælde” i katolsk kirkelov.