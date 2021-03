Hvor lang tid må udendørs gudstjenester vare? Og må man synge? Nu giver Kirkeministeriet svaret

Kirkeministeriet bekræfter, at udendørs gudstjenester ikke er omfattet de anbefalinger, som ellers gælder for gudstjenester. Biskop håber fortsat, at der kan synges indenfor i påsken

Salmeglade kirkegængere kan fra i dag synge lige så tosset de vil, og lige så længe de vil, når de går til gudstjeneste. Vel at mærke, hvis gudstjenesten foregår udenfor. Det bekræfter Kirkeministeriet over for Kristeligt Dagblad.

I sidste uge bekendtgjorde Statsministeriet, at der fra i dag, mandag, bliver lempet på forsamlingsloftet, så det nu er tilladt for kirker at fejre udendørs gudstjenester for op til 50 personer.

Men indtil i dag har der været tvivl om, hvorvidt de anbefalinger og afstandskrav som gælder inde i kirken også gælder udenfor.

I kirkerummene anbefales det blandt andet, at man undlader at synge, og at man højst er samlet i 30 minutter. Men hvilke regler gælder så ved de udendørs gudstjenester, spurgte Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard i sidste uge.

"Hvor lang tid må gudstjenesterne vare? Må man synge? Hvad er afstandskravene? Jeg håber, der kommer nogle afklaringer i løbet af weekenden, så kirkerne kan nå at indrette sig," udtalte han her i avisen.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) skrev i lørdags i en kommentartråd på sin Facebook-side, at de udendørs gudstjenester er fritaget anbefalingerne.

"Nu får trossamfund mulighed for at mødes op til 50 udenfor uden anbefalinger om at begrænse varighed og sang," skrev ministeren.

Men dette er først nu bekræftet af Kirkeministeriet, som Kristeligt Dagblad ellers rettede henvendelse til fredag.

Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller glæder sig over, at Kirkeministeriet har bekræftet at anbefalingerne sløjfes.

"Men jeg håber, at vi stadig kan nå at få mulighed for at synge inde i kirken i påsken. Det ville jeg være meget taknemmelig for. Jeg håber, vi kan få lempet arealkravene og anbefalinger om længde, så det bliver tre kvarter i stedet for en halv time, og at vi får mulighed for at synge. Det er de ønsker, som jeg ved, mange biskopper har fremsat, siden vi gik i gang med den forsigtige genåbning," siger biskoppen og uddyber hvorfor:

"Der er mange gode grunde til at overveje de her muligheder. Blandt andet fordi vi i folkekirken har været så gode til at holde coronarestriktionerne, og at der har været så få smittetilfælde ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Der er noget, der tyder på, at vi ikke i uforsigtig grad udfordrer coronasituationen med de her lempelser," siger Peter Fischer-Møller.