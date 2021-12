Udvalg anerkendte spaghetti-religion, men ombestemte sig

Først anbefalede udvalg, at parodi-religionen Kirken for Det Flyvende Spaghettimonster skulle anerkendes, men trak senere i land. Foreningen venter nu på afgørelse, der trækkes i langdrag i Kirkeministeriet grundet uenighed om begrundelse for afslag

Hvis en kirkeminister havde været hurtigere på aftrækkeren, havde Danmark anerkendt et trossamfund, der tilbeder et flyvende spaghettimonster. Det viser en aktindsigt, Kristeligt Dagblad har fået udleveret i sagen om den satiriske religion Kirken for Det Flyvende Spaghettimonsters fire år lange – uafsluttede – ansøgning om at blive anerkendt som trossamfund af staten.