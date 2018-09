Ugens kirkenyheder: Frygt for beskidte penge og arrangeret ægteskab på tv

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

”Jeg tror, at Jesus både har duftet af jord, sved og urin, fordi han var menneske. Men neden under det har han også duftet af noget andet, som den friske luft efter et tordenvejr. En duft af evighed.”

- Poul Joachim Stender, sognepræst, i forbindelse med sin nye bog ”Guds sved.”

Frygten for beskidte penge

Kan humanitære kirkelige organisationer stå fast på deres værdier, når de benytter sig af en bank, der står midt i en af nyere tids største sager om hvidvask?

Flere kirkelige organisationer som Folkekirkens Nødhjælp og Danmission overvejer nu at forlade Danske Bank.

International chef i Folkekirkens Nødhjælp Jonas Nøddekær kalder situationen for et dilemma. For selvom han mener, at ”det helt grundlæggende er et problem at arbejde sammen med en bank, der står i en stor sag om hvidvask,” så har det også vist sig, at der er flere fordele ved at have en stor bank som Danske Bank, når nødhjælpsorganisationerne skal gennemføre besværlige pengetransporter til lande som Irak og Libyen.

Men de humanitære organisationer behøver ikke fylde bankboksen med bekymringer, hvis man spørger sognepræst Asser Skude:

”De humanitære organisationer har for travlt ved håndvasken”, skriver han i et debatindlæg og understreger, at Danske Bank endnu ikke har fået nogen dom. Han opfodrer til at lade ”tvivlen komme banken til gode.”

"Modbydeligt fjernsyn" om ægteskab

Det er en brutal udnyttelse af folks drømme, vi kan følge i DR-programmet ”Gift ved første blik,” hvor singler lader sig gifte med en fremmed i håbet om at finde den eneste ene.

Det mener sognepræst Sørine Gotfredsen, der kalder programmet hjerteskærende:

”Det er modbydeligt fjernsyn, der kommer ud af det, når man vækker menneskers drømme til live for dernæst som distanceret videnskabsmand at observere deres gradvise opløsning,” skriver sognepræsten i et debatindlæg, der især kritiserer sognepræst Michael, der medvirker i programmet.

Men Michael Brautsch mener ikke selv, at programmet er tom underholdning. Tværtimod:

”Jeg tror programmet har været med til at redde parforhold rundt omkring i stuerne,” giver han igen.

DR-programmet har sat psykolog Finn Korsaa på arbejde. Da et af programmets ægtepar en dag trådte ind i hans klinik, indså han, at deres muligheder for et samliv var ikke-eksisterende, og at han nu måtte afmontere de illusioner, som tv-programmet havde skabt. Hans råd blev: Gå hver til sit!

Las Vegas-vielser i Hornbæk

Hornbæk Kirke tog hul på det nye koncept ”drop in-vielser,” da ikke mindre end 12 par blev viet fredag aften.

For hvert par gik der mellem 10-15 minutter, fra at præsten begyndte den forberedende samtale, til at ringen var sat på fingeren, og næste par stod klar til at møde præsten.

”Vi holder min 50-års fødselsdag i morgen, og vi havde gjort klar til fest, så vi tænkte, hvorfor ikke nu,” sagde Robert Jensen, efter at han og hans kone var blevet viet.

Ugens portræt

For mange mennesker kan det være en udfordring at gå på pension efter mange års hektisk arbejdsliv. Men for tidligere biskop Kjeld Holm har der også været masser af lys forbundet med at lægge bispejobbet bag sig.

”Pludselig skulle jeg udelukkende beskæftige mig med det, der virkelig interesserer mig,” fortæller han til Kristeligt Dagblads udsendte over en kop kaffe i lejligheden i Aarhus. Læs, hvad han har brugt de sidste tre år på, her.

Ugens lugt

Et møde med en kvindelig parfumeur i Jerusalem for et år siden inspirerede sognepræst Poul Joachim Stender. Så meget, at det har dannet udgangspunkt for hans nye bog ”Guds sved. Kvinden, der kunne lugte Gud.”

På trods af bogens kuriøse titel, er hans opfordring til at aktivere duftene i gudstjenesten reel:

”Jeg forestiller mig ikke, at vi skal til at brænde røgelse af under gudstjenesten. Men vi kan blive mere bevidste om de dufte, vi allerede bruger, når vi stiller blomster på alteret og lægger en rose ned i graven som en sidste hilsen til den død."

