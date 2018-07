Ugens kirkenyheder: Hvis klostrene skal overleve, skal de fornys - og måske ikke forbyde sex

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Inden jeg tog beslutningen om evig kærlighed til Gud, var det vigtigt for mig, at mit liv havde værdi. Hvem ville jeg være? Meningen for mig er at være en gave for andre mennesker. Det hjælper Gud mig med at være.”

Søster Teresa fra Maria Immaculata-ordenen

En dårlig tid for klostrene

Det er et radikalt valg at gå i kloster, for det betyder, at man skal afsværge sex, ægteskab og børn til fordel for et dydigt liv viet til Gud. Det passer ikke særlig godt ind i nutidens fokus på individualitet, selvrealisering og materialisme, og derfor mødes klosterkaldet med hovedrysten mange steder, både i Danmark og resten af Vesten.

Men selvom klosterordenernes negative udvikling ikke ser ud til at vende indenfor en overskuelig fremtid, findes der stadig mennesker, der lever et lykkeligt klosterliv. Et af dem er søster Teresa, der har været nonne i Maria Immaculata-ordenen i 42 år.

En anden er Hans Erik Friberg, der sammen med sin hustru Inge Friberg er forstander for det tværkirkelige bofællesskab Klostergaarden. Her forsøger man at modernisere klostertraditionen ved at droppe de mange regler og leve et liv med kærligheden i centrum - og det kan være sværere, end man tror.

En god tid for pinsebevægelsen

I de seneste 62 år har den nordjyske by Mariager været ramme for en helt særlig sommerlejr. Her valfarter flere tusind børn, unge og voksne nemlig til for at deltage i pinsebevægelsens ugelange sommercamp, hvor forkyndelse og underholdning forenes. En af deltagerne er Kenneth Eschen Eriksen. Han var narkoman i 25 år, indtil behandlingsstedet Betesda, der har tilknytning til pinsebevægelsen, tog ham under sine vinger.

En rigtig god tid for kunstnørder (der også godt kan lide religion)

Religionen mangler på danske museer, for selvom udstillingerne bugner af religiøse genstande, bliver de ofte blot præsenteret som historiske artefakter eller kunst. Det kan skyldes, at museerne er forsigtige eller er bange for at starte konflikter. Men det skal der laves om på nu. Et nyt projekt har nemlig som mål at udvikle de kulturhistoriske museers formidling af religioners rolle på de danske museer. For udstillinger om religion leder ikke nødvendigvis til konflikter - tværtimod.

I Belgien blev en berømt altertavle i 1934 genstand for en af kunsthistoriens største gåder, da to af tavlens billeder blev stjålet på mystisk vis. Siden har adskillige politifolk, dusørjægere og nazisterne ledt forgæves, men ingen har haft heldet med sig. Indtil nu.

En belgisk ingeniør mener nemlig at have knækket koden og have fundet frem til det sted, hvor det sidste billede ligger gemt. Udgravningen der skal afsløre, om billedet rent faktisk er der, er endnu ikke begyndt, så hvorvidt ingeniøren skal skrives ind i historiebøgerne som manden, der løste den store belgiske kunstgåde, må tiden vise.

Det skriver de andre:

Ordet jøde er blevet et gængs skældsord i visse tyske skoler

Jyllands-Posten

Helvede venter ukendte gerningsmænd: Forsøgte at stjæle fra kirkebøsse

Dagens.dk

Sangerinden Ariana Grandes nye sang “God is a Woman” er fyldt med religiøse symboler og stiller spørgsmålet: Hvorfor skulle Gud være en mand?

World Religion News

LGBT vil forbyde religiøs omvendelsesterapi: Man skal ikke forsøge at gøre homoseksuelle “normale”

Politiken

Bloddoner nægtede at få tappet blod af sygeplejerske med tørklæde

Avisen.dk

Hverdagsislamismen er et langt større problem end de få syrienskrigere

Berlingske