Ugens kirkenyheder: Kirken, konflikten og konfirmationerne

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

"Kirken kan skabe rum for, at unge kan tænke religiøst og filosofisk, for der er evner og sprog, der skal udvikles. Jesus sagde jo ikke: ‘Lad de reflekterede, afklarede voksne komme til mig.’ Han pegede på børnene."

Suzette Schurmann Munksgaard, projektleder i Center for Ungdomsstudier, der ikke er begejstret for forslaget om at flytte konfirmationen til 9. klasse.

Kirken, konflikten og konfirmationerne

Flere danskere flytter i disse år ind til de større byer, men holder ferien i sommerhuset på landet. Den bevægelse må kirken afspejle ved at omfordele præster, og det skal landets biskopper efter aftale med Kirkeministeriet nu igang med. Kirken skal være dér, hvor folket er, og det kan for eksempel være i sommerlandet.

Kirken skal også være dér, hvor folket er, når folket sidder på kirkebænkene til årets konfirmationer. Derfor duer det ikke, hvis præsterne den ene uge aflyser konfirmation på grund af lønkonflikt, og de så den næste søndag prædiker, at man ikke kan tjene både Gud og mammon, mener Lolland-Falsters biskop Marianne Gaarden.

Sammen med Fyens Stifts biskop har hun bestemt, at provsterne i tilfælde af lockout selv må trække i kjolen og konfirmere de unge. Andre biskopper som Henrik Stubkjær fra Viborg Stift vil dog ikke lade provsterne tage konfliktramt arbejde, da det vil være at tage parti i konflikten.

Vi bliver i konfirmations-manegen. Et nyt forslag fremsat af teologer går på, at konfirmationen burde flyttes fra 7. - 8. klasse til 9. klasse. På den måde vil de unge have overstået nogle “meget vanskelige år” og ville kunne få et mere reflekteret forløb om, hvad det vil sige at være døbt og kristen, lyder begrundelsen. Men argumentet skydes ned af Suzette Schurmann Munksgaard fra Center for Ungdomsstudier, der har lavet forskellige undersøgelser af konfirmandforløbet:

"Hvis ikke kirkens budskab kan være meningsgivende i den mest usikre periode i ens liv, så kan kirken da lige så godt pakke sammen."

Bønnens uge

Det er ikke kun konfirmations- og konflikttid i kirken. Det er også en uge, som har budt på en forlænget weekend på grund af store bededag - den unikke danske helligdag, der blev oprettet for at samle alle bøns- og bodsdage til én. Derfor har den kirkelige debat også handlet om bøn, blandt andet i kraft af en kronik af sognepræst Jørgen Demant. Han mener ikke, at det vigtigste spørgsmål i dag er, hvad eller hvem Gud er, men hvor Gud er. Og her kan bønnen formidle et nærvær og give nye øjne at se med.

Bønnen fylder meget i nogle menneskers trosliv. Blandt de, der har et særligt forhold til bøn, er Ghita Nørby, Hella Joof og Jonas “Hymns from Nineveh” Petersen - mød dem alle her og læs mere om store bededag og konfirmation på kristendom.dk.

Seneste globale nyt om kirke

Selvom ugens mest spektakulære retssag udspillede sig i København og handlede om en ubådskaptajn, har der også været opsigtsvækkende nyheder fra de russiske retssale. Det danske medlem af Jehovas Vidner Dennis Christensen er sammen med fire andre vidner anklaget for ekstremisme. Det skyldes, at Ruslands højesteret sidste sommer erklærede Jehovas Vidner for en “ekstremistisk” organisation.

Hvis Dennis Christensen bliver dømt, kan det ende med op til 10 års fængsel - noget, der chokerer formand for Den Europæiske Sammenslutning af Jehovas Vidner, Jaroslav Sivulskij: “Det eneste, han kan kendes skyldig i, er at praktisere sin tro, at læse i Bibelen og at tale om Gud.”

I USA har den internationale protestbølge #MeToo (også mig) nu ramt kirkens folk. Med hashtagget #ChurchToo (også kirken) deler amerikanske kristne historier om seksuelle krænkelser og overgreb begået af præster og andre kirkelige personer. Indtil nu har en lille håndfuld evangelikale figurer vakt opsigt ved at trække sig fra deres stillinger på grund af anklagerne, men hvis bevægelsen ruller med samme styrke som den oprindelige #MeToo, kan det risikere at fortsætte et stykke tid endnu.

