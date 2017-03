DR-sjusk og mission blandt nydanskere: Få ugens bedste kirkehistorier

Bør folkekirken arbejde for, at muslimer i Danmark bliver omvendt til kristendommen? Og hvad gør man, når man midt under en religiøs faste bliver ramt af influenza og høj feber? Læs nogle af den seneste uges væsentligste historier fra troens verden

Danmarks Radio roder rundt i fakta om folkekirken og fik i Aftenshowet på DR1 i sidste uge kirken til at fremstå som et kristent tvangssamfund. Det vakte harme på Facebook. Læs artiklen på k.dk.



Der er dog ikke noget tvang over den 23-årige Jacob Munk Jensens forsøg med den 40 dages kristne faste. Frem til påske fortæller han om sine oplevelser under fasteperioden. I denne uge har høj feber og influenza givet yderligere benspænd til hans projekt. Læs artiklen på k.dk.



Ugen har også budt på mere alvorlige emner. Knap hver fjerde præst mener, at selvmord i nogle tilfælde kan skyldes religionens manglende udbredelse i samfundet. Det viser en ny, stor undersøgelse. Læs artiklen på k.dk.



Og netop udbredelsen af kristendommen har den seneste uge været til debat. Folkekirkens dalende medlemsprocent har fået