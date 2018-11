Ungarsk politiker: Vesten har svigtet forfulgte kristne

Vesten bør gøre mere for kristne minoriteter i lande med undertrykkelse. Det mener Tristan Azbej, chef for den ungarske regerings afdeling for støtte til forfulgte kristne, der netop har været i Danmark for at diskutere problemet med danske politikere

Man kan tydeligt mærke spændingen i luften på den ungarske ambassade i Danmark, da Kristeligt Dagblad møder op for at interviewe den ungarske politiker Tristan Azbej. Det er nemlig ikke hvem som helst, de ansatte venter på at få besøg af. Tristan Azbej blev i september forfremmet til chef for den ungarske regerings afdeling for Støtte til Forfulgte Kristne og Humanitær Assistance og var i sidste uge i Danmark for at mødes med danske politikere, fremlægge Ungarns initiativer for at hjælpe forfulgte kristne og diskutere, hvordan Europa bedst muligt kan hjælpe kristne minoriteter i blandt andet Mellemøsten og Afrika.

I for lang tid har den vestlige verden svigtet de forfulgte kristne, mener han.

”De forfulgte kristnes skæbne er blevet svigtet i en sådan grad, at andre lande også skal levere assistance,” siger han og uddyber:

”Derfor er formålet med mit besøg i Danmark ikke bare at introducere vores afdeling for hjælp til forfulgte kristne, men også at søge samarbejde, præsentere idéer og inspirere den danske regering.”

Tristan Azbej fortæller, hvordan Ungarn bruger store millionbeløb på at bygge og genopbygge hele byer, hospitaler og kirker i landene og fremhæver landet som et eksempel til efterfølgelse. Ifølge Tristan Azbej har man nedsat en egentlig afdeling med tæt på 50 medarbejdere dedikeret til at støtte forfulgte kristne. En afdeling, som – lader folk på ambassaden forstå – er ”så tæt på et ministerium, som det kan komme”.

Tristan Azbej forklarer, hvad der i 2016 drev den ungarske regering til at stifte den omfattende afdeling:

”Den første erkendelse var, at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden. Mere end 50 procent af de mennesker, der er forfulgt på grund af tro, er kristne. Det er et ekstraordinært stort problem. Den anden erkendelse var, at til trods for problemets størrelse er det ikke sat tilstrækkeligt på dagsordenen hos de store internationale menneskerettighedsorganisationer. Vi kunne bare have inkluderet det som en del af Ungarns øvrige initiativer og programmer, hvor målet er at støtte enhver i nød rundt omkring i verden. Men i stedet er det et dedikeret program og også et politisk budskab om, at verden bliver nødt til at adressere problemet.”

Det gælder ikke kun for forfulgte og diskriminerede kristne i Mellemøsten og Afrika. Ungarn vil sætte diskrimination af kristne på dagsordenen i hele verden, også i Europa, understreger Tristan Azbej. Tidligere i år har det vakt opsigt, at Tyrkiet valgte at fængsle en amerikansk præst, samtidig med at Tyrkiet og Ungarn har et stadig tættere samarbejde.

Adspurgt om, hvordan dette samarbejde med Tyrkiet harmonerer med indsatsen for de kristne, forklarer Tristan Azbej, at ”der er grænser for, hvad et mellemstort land som Ungarn kan gøre”.