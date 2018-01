Universitet får kritik for at hylde ateisme på Facebook

Fortsæt kampen for ateisme, lød det på Københavns Universitets Facebook-side for filosofi. Useriøst og en politisering af filosofistudiet, lyder det fra andre undervisere i filosofi

”Hvornår begyndte filosofi at bifalde religiøst forfald?”

Sådan kommenterede den københavnske filosofistuderende Sune Hansen et opslag, der forleden dukkede op på Facebook-siden ”Philosophy at University of Copenhagen”.

Som specialestuderende i København følger han siden, som administreres af ansatte på afdeling for filosofi på Københavns Universitet, og som han anser for at være en offentlig side for selve universitetet. Derfor undrede det ham at læse et meget farvet opslag på siden om, at færre islændinge i dag tror på Gud.