Utilfredshed med møde, der ledte til aflyste julegudstjenester: "Det føltes, som om armen blev vredet godt og grundigt om"

Udfaldet var givet på forhånd, siger Landsforeningen af Menighedsråd om det møde, der førte til en anbefaling om at aflyse julegudstjenesterne fra folkekirkens top

Nogle timer efter Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i onsdags havde anbefalet, at man burde holde sig til gudstjenester uden sang på max 30 minutter, holdt folkekirkens biskopper møde med kirkeministeren, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Straks efter mødet udsendte biskopperne og de tre foreningsformænd en samlet anbefaling om helt at aflyse julens gudstjenester frem for at ændre julens gudstjenester, så de fulgte de skærpede restriktionerne. Senere bakkede kirkeminister Joy Mogensen (S) op om anbefalingen på Facebook.

Men ikke alle af mødets deltagere er tilfredse med forløbet:

“Forløbet i dagene op til mødet er noget af det mest uskønne og rodede, jeg har oplevet, så længe jeg har været i folkekirken. Og mødet blev kulminationen,” siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Formanden er stadig enig i, at en aflysning var bedre, end at landets kirker skulle forsøge at nå at ændre deres planer for at følge de skærpede restriktioner, som betød gudstjenester på 30 minutter og helst uden sang. Men han fortæller, at mødets udfald var givet på forhånd:

“På selve mødet blev vi præsenteret for en anbefaling om at aflyse julens gudstjenester. Den var allerede forberedt af biskopperne, og kirkeministeren pressede på for, at vi skulle følge biskoppernes anbefalinger. Det føltes, som om armen blev vredet godt og grundigt om, og der var reelt ingen mulighed for at få belyst grundlaget for indsatsgruppens nye anbefalinger,” siger Søren Abildgaard.

En anden af mødets deltagere, Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen, mener ikke, der var tale om et pres fra ministeren eller biskopperne, men om et tidspres:

“Der var jo kun et døgn, til de første af julens gudstjenester skulle afholdes. De sidste dages udmeldinger havde skabt yderligere usikkerhed, og i den situation var det eneste ansvarlige og nødvendige at komme med en fælles anbefaling, som så mange som muligt stod bag i 11. time,” siger Per Bucholdt Andreasen.

Samme udmelding kommer fra Provsteforeningens formand:

“Vi kunne da godt have drømt om, at der var kommet en politisk beslutning om en aflysning i stedet for yderligere restriktioner med så kort varsel. Men netop derfor var vigtigt at skabe konsensus og en fælles udmelding for ikke at skabe endnu mere usikkerhed omkring gudstjenesterne,” siger Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen.

Kristeligt Dagblad har talt med biskop Henrik Stubkjær, som ikke ønsker at kommentere på Søren Abildgaards kritik.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen (A).