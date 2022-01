Vaccineskeptisk præst har været til samtale ved biskoppen

Den fynske sognepræst Therese Strand Kudajewski har fredag formiddag været til møde med biskop Tine Lindhardt for at få "gennemgået reglerne"

Når den vaccinekritiske sognepræst Therese Strand Kudajewski i eftermiddag skal prædike for en flok coronaskeptiske demonstranter ved en demonstration i Odense, vil hun have rammerne for, hvad en præst i folkekirken bør ytre sig om, frisk i erindringen.

Her til formiddag har den kontroversielle præst været til samtale hos biskoppen over Fyns Stift Tine Lindhardt, som har præciseret reglerne for hende.

Det bekræfter stiftskontorchef Asger Gewecke over for Kristeligt Dagblad.

"Vi kender reglerne, og det kan være, at præsterne kan have brug for at få dem gengivet," siger han.

Asger Gewecke afviser, at der skulle være tale om en tjenstlig samtale med en løftet pegefinger, eller en såkaldt "dekorum-samtale", men at der altså udelukkende har drejet sig en hjælpsom påmindelse om reglerne for tjenestemænd i folkekirken.

"Vi passer godt på vores præster," siger han.

Det er ikke mere end to dage siden, at Kristeligt Dagblad kunne beskrive, hvordan Therese Strand Kudajewski over adskillige Facebook-opslag havde kritiseret statens håndtering af coronapandemien og særligt udrulningen af vacciner. Og at disse opslag er med til at skabe splid i lokalmiljøet, lyder det fra menighedsrådet.

Therese Strand Kudajewski opfordrer blandt andet alle sine følgere til ikke at tage imod flere stik. Og har i opdateringer, som tidligere var offentligt tilgængelige, men nu er gjort private, insinueret, at vacciner skulle være skyld i blodpropper i de indre organismer, og at de derfor kan "kan koste mange mennesker livet."

Desuden har hun skrevet, at det er en skændsel for lægestanden, at de vaccinerer befolkningen.

"Jeg håber, at der vil være flere og flere læger, der siger fra, så læge og morder ikke atter bliver to sider af samme sag," skrev hun den 3. december.

Therese Strand Kudajewski er da heller ikke selv vaccineret og afviser også at tjekke coronpas i døren til kirken. Hun har dog i tidligere interview tilkendegivet, at hun lader sig teste ofte, hvilket er helt inden for reglerne af, hvad der kræves af offentligt ansatte.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Therese Strand Kudajewski.