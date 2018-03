Forfatter: Vesten bør forsvare Mellemøstens mangfoldighed – også for Vestens egen skyld

De vestlige lande bør stille krav om gensidighed, så Mellemøsten respekterer den religionsfrihed for kristne og andre minoriteter, som muslimer nyder i Vesten, anbefaler den syriskfødte forfatter Joseph Yacoub, der er bogaktuel

Da Joseph Yacoub var barn i 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne i al-Hasakah i det nordøstlige Syrien, ikke langt fra grænsen til Tyrkiet, var byen multietnisk og multireligiøs. Der var arabere, kurdere og assyrere som han selv. Og ved siden af det muslimske flertal var der flere af de mange forskellige kristne trossamfund, der udgør de orientalske kristne kirker i Mellemøsten.

”Mine forældre insisterede på, at vi skulle tale ny-aramæisk derhjemme. Det var vores assyriske slægtssprog, som mine forældre havde med sig, da de kom til Syrien fra det nordvestlige Iran, og som lever i vores kaldæiske kirkeliturgi. I skolen og ude i byen talte jeg arabisk. Men på denne måde har det ny-aramæiske sprog overlevet takket være de assyrisk-kaldæiske familier i både Syrien og Irak og produceret en livskraftig litterær tradition. Mellemøsten har altid været kulturelt og religiøst mangfoldigt. Men i dag er denne mangfoldighed næsten forsvundet. Mellemøsten er ved at blive tømt for sine mindretal og for sin pluralisme,” siger Joseph Yacoub.