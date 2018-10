Salmedigter: Vi bør tage ved lære af Jesu omsorg for den vildfarne

I vor tids præstationssamfund har vi alt for travlt, mener salmedigter Mirian Due. Når hun selv har haft svært ved at finde fodfæste i livet, har hun altid fundet megen trøst i, at der i kristendommen er stor forståelse for den barnlige og vildfarne

Jesus er vred og irriteret. Det læser salmedigter og forfatter Mirian Due ud af den måde, hvorpå han indleder sit svar til sine disciple i søndagens tekst. For i deres spørgsmål om, hvem der er den største i Himmeriget, ligger der også en søgen efter, hvad man skal gøre for at skille sig ud. Og den forestilling vil Jesus gerne vende på hovedet.

Søndagens tekst kan faktisk deles op i tre dele, mener Mirian Due. Jesus kommer i sit svar først ind på, at mennesket bør være som et barn i troen, dernæst at man ikke må være årsag til andres fald, og til sidst, at et får, der farer vild fra flokken, er vigtigere end alle de resterende tilsammen. Og selvom der ikke umiddelbart synes at være nogen rød tråd imellem de tre budskaber, er fællesnævneren ifølge Mirian Due alligevel fokusset på den vildfarne, som har brug for frelsen. For netop det menneske har Jesus en særlig interesse i.

”Det er ikke bare den, der gør det rette hele tiden, der er den største i Himmeriget. Det er den, som er faret vild eller er et barn,” siger Mirian Due og bemærker, at den reciprokke bevægelse, hvor Jesu budskab viser sig at være det modsatte af, hvad disciplene forventer, er et klassisk træk i Det Nye Testamente.

”Et andet eksempel er korsfæstelsen. For det er først, når han ’giver op’ og dør, at han kommer til live og vinder,” siger hun.

Og det er den konstante, symbolske omvending, der gør det svært for både disciplene og for os mennesker i dag at gennemskue, hvad der er det rette at gøre i tilværelsen.

”Straks som man tror, at man har luret meningen med det hele, vendes det på hovedet og efterlader den enkelte forvirret og vildfaren. Det kan frustrere os. Men det er også det, der gør den troendes liv og tekstlæsning spændende.”

Mirian Due synes også, at der er noget fint ved den drilske omvending. For eksempel når Jesus understreger, at ”den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig”. For handlingen med at ophøje det barnlige, outsideren, finder hun særligt relevant i dag.

”Det er vigtigt at give plads til svaghed. Vi lever i et samfund, hvor der er konstant fokus på præstationer, og hvor det er altafgørende, at man kan hænge på for ikke at blive tabt eller falde ud af fællesskabet. Der er slet ikke nok tid til at fare vild eller være ved siden af sig selv,” siger hun.