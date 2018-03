Forfatter: Vi brød ind i huse, når folk gik i beskyttelsesrum

Hver nat i mange årtier vågnede den kristne forfatter Hans-Peter Tams af de mareridt, der livet igennem har plaget ham, siden han som flygtningebarn i Berlins ruiner under Anden Verdenskrig slog et andet menneske ihjel

Hvordan vil du beskrive din tro?

Min kristne tro er stærk og fuldstændig bundfældet i mig, så jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg er troende. Tværtimod kan jeg lide at tro, og jeg er fuldstændig sikker på, at Gud hjælper os mennesker. Jeg går også i kirke hver søndag, hvis jeg overhovedet kan slæbe mig af sted, for jeg vil høre Guds ord.

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?