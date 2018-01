Britisk forfatter: Vi har mistet den kristne moral

Med kristendommens tilbagegang har samfundet tabt et moralsk fundament, mener den britiske journalist Peter Hitchens, der lige har været i Danmark

Man bliver ikke specielt opløftet af at tale om fremtiden med Peter Hitchens. For ifølge den britiske journalist og forfatter, der de seneste mange år har markeret sig som en kristen, konservativ stemme i hjemlandet, er der ikke meget godt at sige om samfundets udvikling. Det er faktisk ikke muligt at få ham til at nævne et eneste lyspunkt.