Video: Her er bispekandidaternes mærkesager

I år er der bispevalg i Helsingør Stift. Mød de fire bispekadidater, der diskuterer Helsingør Stifts fremtid, muslimske institutioner i det danske samfund, drop in-dåb og salmesang i folkeskolen.

Bispevalgets fire kandidater i Helsingør Stift diskuterer muslimske institutioners rettigheder, salmesang blandt folkeskoleelever og drop in-dåb i folkekirken. Og så italesætter de deres mærkesager i forbindelse med valget.

Kandidaterne til dette års bispevalg er Asser Skude, sognepræst i Bellahøj-Utterslev, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse, Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker og Peter Birch, provst i Gentofte.

I videoen ovenfor kan du høre kandidaternes svar på en række spørgsmål i forbindelse med bipsevalget i Helsingør. Du kan også læse svarene i artiklen herunder.

Skal Helsingør Stift deles i to stifter?

Peter Birch: Nej. Jeg synes ikke, vi skal dele stiftet, jeg synes, vi skal samle det og skabe et samarbejdende stift. Det mener jeg, vi har muligheder for i Helsingør, og det mener jeg også, der er realistisk.

Asser Skude: Nej. Helsingør Stift skal selvfølgelig ikke deles i to. Befolkningen flytter sig gennem tiden, og det har den gjort de sidste mange år. Befolkningen flytter mod øst, så det er selvfølgelig Helsingør og København, det modtager en masse nye.

Eva Holmegaard Larsen: Nej. Det tror jeg ikke, det skal. Jeg kan ikke udelukke, at det sker i fremtiden. Ønsket skal jo komme fra stiftet selv, fra præster, menighedsråd og sognene, men sådan, som det ser ud lige nu, er svaret nej.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Ikke hvis det står til mig. Det er stort, men der kan også være nogle ”stordriftsfordele”, så det skal ikke deles, som jeg ser virkeligheden nu.

Vil du støtte muslimske institutioner, der ønsker flere af de rettigheder, som folkekirken har?

Asser Skude: Nej. Jeg mener allerede, at vi som kristent samfund yder en høj grad af religionsfrihed til alle vores borgere.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Jeg tænker, at den frihed, der allerede er givet her til lands, er fin. Der er religionsfrihed, men vi har som folkekirke en grundlovssikret rettighed og en særlig status i Danmark, hvor folkekirken er understøttet af staten, og sådan skal det blive ved med at være.

Peter Birch: Vi har religionsfrihed her i landet, og det er for mig det vigtige. Hvordan det udmøntes, det må vi diskutere fra sag til sag. Det grundlæggende er, at vi har religionsfrihed.

Eva Holmegaard Larsen: Nej, det mener jeg ikke. Flertallet af danskere er kristne og den danske folkekirke har en særstatus som danskernes kirke. Vi har religionsfrihed i vores land, men vi har ikke religionslighed.

Bør salmesang være obligatorisk i folkeskolen?

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Der kommer ikke noget godt ud af tvang, men jeg går ind for salmesang i folkeskolen. Det er sundt at synge.

Eva Holmegaard Larsen: Nej, fordi der er ikke noget, der bliver godt af tvang, men selvfølgelig mener jeg, at salmesang bør indgå i skolen, som en del af den almindelige dannelse.

Asser Skude: Ja, selvfølgelig. Og jeg synes også, at man kunne føje et fadervor til. Og så kan man ønske hinanden en god morgen.

Peter Birch: Nej, men salmesangen er en meget vigtig del af vores identitet, og derfor skal den fylde og have plads i folkeskolen.

Er drop in-dåb en god idé?

Eva Holmegaard Larsen: Ja. Drop in-dåb er en fremragende idé. Som sognepræst undrer man sig over, hvor alle de mennesker har gemt sig, som i de senere år er blevet døbt ved drop in-dåb i Danmark.

Peter Birch: Ja, det mener jeg, der er en rigtig god idé, fordi flere og flere ikke bliver døbt, mens de er spæde. Derfor skal der være en mulighed, som eksempelvis drop in-dåb, for at blive døbt senere i livet.

Ulla Thorbjørn Hansen: Ja. Drop in-dåb er en meget god idé, som jeg gerne støtter op om.

Asser Skude: Det er jo en gammel idé fra Sverige, så jeg synes ikke, der er noget særligt odiøst i drop in-dåb.

Hvad bliver din mærkesag som biskop i Helsingør Stift?

Ulla Thorbjørn Hansen: Arbejdsglæde og arbejdsmiljø. Det skal være godt at arbejde i folkekirken. Man kan ikke brænde for en sag og have sjælesorg, dannelse og diakoni på dagsordenen, hvis ikke arbejdsmiljøet er i orden.

Asser Skude: Min mærkesag er at tale de kristnes sag – også i Danmark, hvor jeg også føler, at kristne værdier er truet.

Peter Birch: Det bliver at sikre, at folkekirken har en central placering i vores samfund, at vi har en stærk lokal forankring, at folkekirken er et godt sted at arbejde, og at der er til nytænkning og kreativitet i forhold til vores opgave; At forkynde evangeliet i ord og handling.

Eva Holmegaard Larsen: Min mærkesag er at få folkekirken til at blomstre. Hvis folkekirken skal blomstre, så skal arbejdsvilkårene for alle de forskellige agenter i folkekirken være i top. Så min mærkesag er rigtig gode arbejdsforhold.