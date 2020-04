Video: Se gudstjenesten fra Helsingør Domkirke her

Sognepræst Kirsten Winther forestår gudstjenesten fra Helsingør Domkirke i dag, 2. påskedag. Se den videotransmitterede gudstjeneste her

De sædvanlige gudstjenester og begivenheder i kirkerummet er fortsat aflyst grundet risikoen for smittespredning med corona. Alligevel er det muligt at høre Guds ord i dag - på 2. påskedag - for flere kirker rundt om i landet har besluttet at videotransmittere en gudstjeneste eller andagt.

Det gør man blandt andet i Helsingør Stift, hvor Kirsten Winther i dag forestår højmessen fra Helsingør Domkirke, Sankt Olai Kirke.

Du kan se gudstjenesten herunder:

Ønsker du at tjekke, om din lokale kirke også videotransmitterer en gudstjeneste her i påsken? Så orienter dig i Kristeligt Dagblads guide over gudstjenester på tv, i radio og på internettet her.