Video: Se dagens andagt fra Københavns Domkirke her

Efter italiensk forbillede holder Københavns Domkirke i dag en særlig andagt med billeder af menigheden på kirkebænkene. Se andagten her

De sædvanlige gudstjenester og begivenheder i kirkerummet er fortsat aflyst grundet risikoen for smittespredning med corona. Alligevel er det muligt at høre Guds ord i dag – på skærtorsdag – for flere kirker rundt om i landet har besluttet at videotransmittere en gudstjeneste eller andagt.

En af dem er Vor Frue Kirke i København, som inspireret af den italienske præst Don Giuseppe Corbari fra Lombardiet har bedt kirkegængere om at sende et billede af sig selv til domkirken. Herefter har domkirken printet billederne ud og sat dem på kirkebænkene, så det – næsten – føles, som om menigheden er til stede.

”I disse tider, hvor kirken er lukket og folk ikke har mulighed for at deltage i kirkens ritualer, er det vigtigt at finde nye måder at udtrykke det kristne fællesskab på. Ikke mindst skærtorsdag, som handler om bordfællesskab,” siger domprovst Anders Gadegaard, der forestår andagten, og fortsætter:

”Det er noget af det skønneste: At spise og drikke sammen. Det kan vi ikke nu, men så må vi forenes på anden vis. Jeg håber, kirkebænkene vil blive fyldt med billeder af mennesker, som så alligevel er med på den måde.”

Se andagten herunder:

Ønsker du at tjekke, om din lokale kirke også videotransmitterer en gudstjeneste eller andagt her i påsken? Så orienter dig i Kristeligt Dagblads guide over gudstjenester på tv, i radio og på internettet her.