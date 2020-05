Biskop udsender vidtgående retningslinjer for kirkeåbninger, mens regeringen tøver

De officielle regler for genåbningen af folkekirken er endnu ikke meldt ud, men biskop har alligevel sendt nye retningslinjer. De indebærer, at forsamlingsforbuddet ophæves for kirkelige aktiviteter

"Genåbningen af folkekirken betyder, at forsamlingsforbuddet ikke længere gælder for folkekirkens aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger mv."

Sådan lyder det fra biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen i en besked til stiftets menighedsråd og præster. Forsamlingsbuddet har ellers kun været ophævet i forbindelse med udendørs begravelser indtil nu.

Af mailen fra i onsdags fremgår det også, at forsamlingsforbuddet heller ikke vil gælde for udendørs konfirmationer, da det også er en kirkelig handling. Marianne Christiansen skriver også, at de nærmere retningslinjer endnu ikke er færdigbehandlede, men at hun alligevel vil gøre stiftets medarbejdere opmærksomme på retningslinjerne. Hun oplyser også, at alle folkekirkens medarbejdere kan møde ind igen fra på mandag.

Marianne Christiansen skriver også, at de nærmere retningslinjer endnu ikke er færdigbehandlede, men at hun alligevel vil gøre præster og menighedsråd opmærksom på forventningerne. Hun er dog nu i tvivl, om hun har skrevet for hurtigt ud:

"Jeg havde den opfattelse, at genåbning af folkekirken som 'sektor' indebærer, at forsamlingsforbuddet ikke vil være gældende for folkekirkens aktiviteter, ligesom de ikke er det for skolens. Men nu afventer vi den nye bekendtgørelse om forsamlingsforbud og retningslinjerne for folkekirkens område, og så indretter vi os naturligvis efter det."

