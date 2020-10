Kirkeministeriet: Nye corona-tiltag får også betydning for folkekirken og andre trossamfund

Især skærpelser på forsamlingsforbuddet får betydning ved begravelser og bisættelser

Efter regeringen på et pressemøde fredag aften har præsenteret flere tiltag for at begrænse corona-smitten i Danmark, gør Kirkeministeriet på sin hjemmeside opmærksom på, at det også får betyning for folkekirken og andre trossamfund.

"Det er meget vigtigt, at folkekirken og andre trossamfund ligesom alle andre dele af samfundet bidrager til at begrænse smitten. Og dagens skærpede tiltag får også betydning for dem," siger Joy Mogensen i pressemeddelsen.

De nye tiltag betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser fra på mandag sænkes fra 200 til 50 personer.

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter hvor deltagerne ikke sidder ned med ansigtet i samme retning, skriver Kirkeministeriet. Her gælder nemlig det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 sættes ned til 10 personer. Det betyder, at for eksempel planlagte Halloween- og Allehelgen-optog i og omkring den kommende weekend ikke vil kunne bestå af flere end ti personer.

