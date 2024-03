Klimabevægelsen ærgrer sig over nej til byggestop på Lynetteholm

Klimabevægelsen i Danmark har ikke taget stilling til, om man vil kære fredagens afgørelse om, at arbejdet på Lynetteholmen kan fortsætte.

Det siger Frederik Roland Sandby, som er sekretariatsleder i Klimabevægelsen i Danmark.

- Vi er brandærgerlige over, at vi ikke har formået at beskytte Østersøen og saltgennemstrømningen ved at få sat projektet på pause. Men vi er rigtig stolte over, at vi har gjort et forsøg, siger han.

Østre Landsret har fredag afgjort, at byggeriet af den kunstige halvø ud for København kan fortsætte som hidtil, imens landsretten behandler selve hovedsagen.

Den handler om, hvorvidt anlægsloven for Lynetteholm er ulovlig.

Foreningen har mulighed for at indbringe fredagens afgørelse for Højesteret.

- Vi har en hovedforhandling, som skal foregå om nogle måneder, hvor man skal ned i selve kernen om anlægsloven. Den ser vi rigtigt meget frem til, så det er en stor overvejelse, om man skal få udskudt den, for at tage det her i Højesteret, siger han.

Foreningen håber at få ret i deres påstand om, at anlægsloven er ulovlig, når selve retssagen er afgjort. Frederik Roland Sandby mener ikke, at klima og miljø og borgernes rettigheder blev indtænkt i projektet.

- Vi håber på, at hvis vi får ret i hovedforhandlingen omkring det spørgsmål, så vil man fremadrettet være tvunget til, inden man vedtager et projekt i Folketinget, så skal de her ting, simpelthen være på plads, siger han.

Fredagens kendelse, hvor landsretten siger god for, at byggeriet kan fortsætte, fylder 273 sider.

Selv om Frederik Roland Sandby håber, at en dom til Klimabevægelsens fordel kan få en positiv effekt på fremtidige anlægsprojekter, har han svært ved at se, at en fremtidig dom får betydning for selve Lynetteholmen uden et byggestop.

- Der er nok ikke - i hvert fald retsmæssigt - muligheder for at få stoppet projektet. Men vi har gjort et rigtigt stort forsøg, og det er vi stolte af, siger han.

Det vides endnu ikke, hvornår Østre Landsret kan afgøre selve retssagen.

