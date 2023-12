Klimaforandringer kan femdoble regning efter stormflod

Brudte dæmninger. Oversvømmede sommerhuse. Ødelagte både og biler. Stormfloden i slutningen af oktober gav store ødelæggelser i dele af landet.

Men i fremtiden kan vi se frem til flere og større skader fra stormflod, hvis ikke vi beskytter kysterne og eksempelvis ændrer, hvor vi bor.

Når klimaet forandres over de næste 100 år, kan vi at se frem til en femdobling af de forventede årlige skadesomkostninger.

Det vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, der kommer med input til politikerne.

- Klimaforandringerne vil føre til hyppigere og alvorligere skader fra stormflod, siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i en meddelelse.

- Hvis man som tankeeksperiment forestiller sig, at klimaet i dag er som om 100 år, vil det femdoble skaderne fra stormflod, lyder det.

Beregningen tager udgangspunkt i en udvikling, hvor den globale temperatur i 2100 er 2,7 grader højere end gennemsnittet for 1850-1900.

Aktuelt er temperaturen globalt steget 1,1 grader i perioden. Ifølge de nyeste tal vil temperaturstigningen nå 2,5-2,9 grader i løbet af århundredet.

Klimatilpasning kan reducere de forventede omkostninger betragteligt, men ses der på, hvor vi bosætter os, kan det dog godt være en kæp i hjulet.

I perioden fra 2009-2021 er der bygget mere i områder, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelser, end i områder uden risiko for det.

Ifølge rådet er en medvirkende årsag til det nok, at stormflodsordningen, som forsikrer mod skader fra stormflod, ikke trækker den anden vej.

I ordningen betaler alle ejendomsejere samme præmie - uanset risikoen for oversvømmelse. Det giver indirekte tilskud til dem i risikoområderne.

Ifølge miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen er en måde at mindske de fremtidige skader ved stormflod at gøre præmierne risikobaserede.

- Det vil kunne mindske bosætning i risikoområder. Den konkrete udformning bør dog undersøges grundigt i et ekspertudvalg, opfordrer han.

