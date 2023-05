Knækket kryptochat indgår i mere end 100 danske straffesager

Oplysninger fra krypterede telefoner med tjenesterne SKY ECC og EncroChat har indgået som bevis i henholdsvis 70 og 42 konkrete straffesager.

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg.

Svaret er indhentet fra Rigspolitiet, som har fået en udtalelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet.

Den samlede straf i sagerne er på mere end 1000 års fængsel.

I Danmark har det haft stor indflydelse i blandt andet narkosager, men også drabssager.

Så sent som tirsdag blev der i Retten i Holbæk afsagt dom over to mænd, der blev straffet med fængsel på livstid for at planlægge et dobbeltdrab i Kalundborg.

- Hvis vi ikke havde haft SKY-telefonerne, så havde vi ikke fået bagmændene, sagde specialanklager Anja Lund Liin efter retsmødet.

De to dømte nægter sig skyldige og har anket dommen til landsretten.

I den specifikke sag indgik beskeder fra SKY ECC-netværket:

- Jeg dræbte tre. - Jeg tog tre bror. - Ligesom Counter-Strike. - Vi har vores hævn, blev der skrevet i en gruppechat.

Via samarbejde med den EU's politienhed, Europol, har dansk politi fået adgang til data fra de krypterede kommunikationsnetværk, hvilket har været et stort gennembrud.

De to tjenester er af europæisk politi blevet gennemtrængt, så man har kunnet følge med i kriminelles beskeder.

Det har blandt andet ledt til flere hundrede ransagninger over hele Europa.

/ritzau/