Knækket sporskifte aflyser flere tog mellem Esbjerg og Odense

På grund af et knækket sporskifte ved Ejby Station på Vestfyn vil der være togbusser i stedet for regionaltog mellem Odense og Fredericia resten af døgnet.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

- Mens Banedanmark arbejder på at få sporskiftet repareret, har vi kun et spor at køre togene i.

- Banedanmarks prognose er nu, at vi ikke kan køre normalt på strækningen resten af døgnet, lyder det på hjemmesiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at en række tog er aflyst. Det gælder blandt andet en række InterCity-tog mellem Esbjerg og Odense samt InterCityLyn-plustog mellem Københavns Lufthavn og Aarhus.

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia erstattes af togbusser.

Togbusserne kører én gang i timen, og de kører ind om alle stationer. Fra Fredericia kører de i minuttal 29, og fra Odense i minuttal 31.

DSB oplyser ikke, hvordan sporskiftet er blevet beskadiget.

/ritzau/