Knap 50 unge får bøde for at samles ulovligt i p-hus i Esbjerg

46 personer kan se frem til en bøde efter at være blevet sigtet for ulovligt at opholde sig i et parkeringshus i Nørrebrogade i Esbjerg fredag aften.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov natten til lørdag.

- Det er efterhånden blevet et slags opholdssted for unge mennesker, og derfor har man altså indført et opholdsforbud på stedet. Det har man gjort for at skabe tryghed, fortæller han.

Alligevel modtog politiet en anmeldelse ved 21-tiden fredag, om at en del unge mennesker var samlet i parkeringshuset.

- Vi sender en patrulje derned, og det resulterer altså i, at 46 personer er blevet sigtet for at have taget ophold dernede, siger Henrik Sønderskov.

Ifølge vagtchefen er der hovedsageligt tale om drenge og unge mænd. Han kan dog ikke afvise, at også en enkelt pige eller to er blevet sigtet.

Henrik Sønderskov fortæller, at problemet med, at de unge mennesker samles i parkeringshuset i Nørrebrogade, har stået på i en længere periode. Derfor er der nu blandt andet blevet opsat skilte vedrørende opholdsforbuddet.

- De samles der vist bare. Nogle ankommer i biler, men de kører ikke ræs derinde. De holder bare træf, siger vagtchefen.

De 46 personer er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens paragraf 18, stykke et. De kan ifølge Retsinformation se frem til en bøde på 1000 kroner hver.

/ritzau/