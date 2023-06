Knap 90 procent af borgerne har tillid til politiet

87 procent af borgerne i Danmark har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Det er en af konklusionerne i en ny tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet.

De 87 procent er den højeste andel i de år, undersøgelsen har eksisteret. Den blev lavet første gang i 2013. I tidligere målinger har andelen, der har tillid til politiet, ligget på mellem 79 og 85 procent.

- Som justitsminister har jeg heldigvis lejlighed til at møde de mange dygtige mennesker, der udgør dansk politi, og det står helt tydeligt for mig, at de udfører deres opgaver med en kæmpe dedikation og mod, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse om undersøgelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har i de senere år styrket dansk politi massivt både i forhold til den organiserede kriminalitet på tværs af landet og ved at bringe politiet tættere på borgerne. Jeg tror, at alle disse tiltag også har været med til at styrke befolkningens tillid til politiet.

I politikredsene Midt- og Vestjylland, Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland er andelen af borgere, der har tillid til politiet, større end i resten af landet.

Omvendt er andelen mindre i kredsene Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Nordsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi.

I tryghedsundersøgelsen fra Justitsministeriet er borgere også blevet spurgt til, om de føler sig trygge i deres nabolag.

89 procent af borgerne i hele Danmark angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Syv procent føler sig utrygge, mens fire procent hverken føler sig trygge eller utrygge.

Blandt borgere i det, som kaldes særligt udsatte boligområder, er trygheden mindre. Her er det 72 procent, der siger, at de føler sig trygge i deres nabolag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig svarer en ud af tre, der er bosat i områderne, at de har oplevet rocker- og bandeaktivitet i deres nabolag.

- Det er bekymrende, at borgerne i Danmark ikke har lige adgang til tryghed, siger Peter Hummelgaard.

Han hæfter sig ved andelen af borgere i de udsatte områder, der har oplevet rocker- og bandeaktivitet.

- Det er helt uacceptabelt, og jeg ser frem til at præsentere regeringens udspil til en ny bandepakke, som skal sætte bredt ind over for bandernes uvæsen.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 25.796 personer.

/ritzau/