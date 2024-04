Knippelsbro er igen åben for trafik tidligt mandag morgen

Knippelsbro i København er igen åben for trafik.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Stefan Ladeby klokken 05.30 mandag morgen.

Politiet vil løbende tage stilling til, hvornår tilbageværende afspærringer vil blive ophævet i området, lyder det videre.

- Fra Vindebrogade er det muligt at køre over Knippelsbro via Christiansborg Slotsplads, Holmens Kanal, Havnegade og Børsgade, siger vagtchefen.

Hovedstadens Beredskab havde forud for mandag meldt ud, at der sandsynligvis ville blive genåbnet for trafik på broen før klokken 06 mandag morgen.

På Vejdirektoratet hjemmeside fremgår det, at flere veje omkring Børsen endnu er lukket.

Det drejer sig blandt andet om dele af Børsgade mellem Børsbroen og Holmens Bro. Stykket er lukket på grund af oprydningsarbejde, og vejen er spærret i begge retninger.

Også Slotsholmsgade er spærret mellem Christiansborg Slotsplads og Christians Brygge.

/ritzau/