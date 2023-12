Købelysten steg pænt herhjemme i november

Detailhandlen havde en god november, hvor Black Friday var med til at skubbe til danskernes købelyst.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at selv om man korrigerer for sæson og inflation, så voksede salget i de danske butikker med 1,0 procent i november sammenlignet med måneden før.

Det er fjerde måned i træk med fremgang, konstaterer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- Det er godt nyt for de mange detailbutikker, at detailomsætningen stiger stille og roligt. Den stigende beskæftigelse og reallønsfremgangen gør, at danskerne bruger flere penge i detailhandlen, siger han.

Set over de seneste fire måneder er detailsalget vokset med ni procent, og det er ret imponerende, mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Den kraftige fremgang for detailsalget sker simpelthen i en tid med modvind fra højere priser og stigende renter.

- Men rekordhøj beskæftigelse, pæne lønstigninger og store opsparinger hos danskerne samlet set giver medvind og spiller en kæmpe rolle i detailsalgets fornyede fremgang, lyder hans analyse.

/ritzau/