København fastholder zoner for at holde dømte væk fra nattelivet

Københavns Politi forlænger tre såkaldte nattelivszoner samt et forbud mod at køre i zonerne om natten, så de gælder frem til juni 2025.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Forlængelsen betyder, at personer, der er blevet dømt for visse former for kriminalitet og har fået et nattelivsforbud, ikke må færdes i de udpegede zoner mellem midnat og klokken fem om morgenen.

De må heller ikke besøge serveringssteder i områderne i det samme tidsrum.

Personerne kan for eksempel være dømt for våbenbesiddelse eller vold, der er begået i nattelivet.

- I en nattelivszone har vi mulighed for at bortvise personer, der tidligere er dømt for for eksempel vold i nattelivet, eller som tidligere har skabt utryghed i nattelivet.

- Derfor er det et godt værktøj for os i vores arbejde for at styrke tryghed for nattelivsgæsterne og beboerne i området, siger Tommy Laursen, politiinspektør hos Københavns Politi.

I alt er der fire etablerede nattelivszoner. Alle fire gælder indtil 31. maj 2025.

/ritzau/