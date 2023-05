København Zoo skal have ny direktør efter seks år

Jørgen Nielsen er efter seks år ikke længere øverste direktør i Zoologisk Have i København. Det skriver Berlingske.

Zoologisk Have har haft den samme direktør siden 2017, men nu skal der altså findes en ny.

Nyheden om direktørskiftet er ifølge Berlingske fløjet under offentlighedens radar.

I en mail til avisen oplyser Zoologisk Have, at de ansatte i slutningen af marts fik at vide, at Jørgen Nielsen ikke længere skulle være deres chef.

Samtidig fremgår det, at formand Jørgen Horwitz overtager posten, indtil der er fundet en ny administrerende direktør.

- Vi har i bestyrelsen haft nogle overvejelser, som vi har drøftet med Jørgen Nielsen. Og vi er enige om, at tiden er kommet til, at vi skal have en ny strategi og ledelse, siger Jørgen Horwitz til Berlingske.

Han vil over for avisen ikke sige, om der er tale om en fyring, men siger, at det er "en drøftelse", som går forud for direktørens afgang.

Jørgen Nielsen var en del af bestyrelsen i Zoologisk Have, da den daværende direktør Steffen Stræde stoppede. Han var direktør fra 2012 til 2017.

Dengang lød det fra bestyrelsesformand Janne Glæsel, at der var behov for "et større kommercielt fokus".

Jørgen Nielsen blev indsat som konstitueret direktør, men blev senere valgt permanent til jobbet.

Det var således Jørgen Nielsen, der som direktør i 2019 tog imod to pandaer, som den zoologiske have har lånt af Kina.

Det var en aftale, som hans forgænger år forinden havde arbejdet for og underskrevet på en rejse til Kina sammen med Lars Løkke Rasmussen, der dengang var statsminister og medlem af Venstre.

Det var også Jørgen Nielsen, der var direktør under coronakrisen, og som undervejs kritiserede omstændighederne omkring, at de - og andre kulturinstitutioner - i perioder blev pålagt at holde lukket. Og den manglende forudsigelighed, der fulgte med.

Jørgen Nielsen har, inden han blev direktør for Zoologisk Have, også været direktør i supermarkedskæden Meny og brillekæden Profil Optik.

