Københavns ældste kirke gemmer sig måske under Rådhuspladsen

Fundet tyder på, at København var en storby allerede før Absalon overtog den for næsten 1.000 år siden

I februar cirkulerede nyheden om, at arkæologer havde udgravet 20 skeletter fra københavnske kvinder, mænd og børn, der levede for omkring 1.000 år siden.

Skeletterne blev fundet under Rådhuspladsens busstoppested ud for JP/Politikens Hus, hvilket betyder, at det travle område tidligere har tjent som gravplads for nogle af Københavns første beboere.

Udgravningerne er stadig i gang, og der er siden de første spadestik dukket et stendige op, som kan være fundamentet til en kirke. Det skriver Videnskab.dk.

"Hvis der har været en kirke, vil det bestyrke, at København var en etableret by i starten af middelalderen. Man kan godt have en gravplads uden at have en etableret by, fordi der skal være nogle flere elementer til stede, før man kan kalde det en by. Men omvendt kan man ikke have en by uden at have en kirke," siger Lars Ewald Jensen, arkæologisk leder ved Københavns Museum.

Kirkegård sladrer om det tidlige København

Arkæologerne bag udgravningen mener, at kirkegården kan give et anderledes billede af det tidlige København, der ikke blot var et lille fiskerleje til Roskilde, som historiebøgerne giver indtryk af.

Dels på grund af det nyfundne stendige, men også fordi, der er dukket yderligere 10 skeletter op siden februar, som giver en bedre fornemmelse af kirkegårdens størrelse.

Den pointe støtter en anden arkæolog, som ikke har været med til udgravningen.

"Det er ikke så uventet igen at finde ukendte kirkegårde fra den tid i Danmark. Det, der er bemærkelsesværdigt, er, at man for bare 20 år siden troede, at København var en lille by i den tidlige middelalder. Siden er der rykket ved den forståelse, og det her fund er med til at understrege, at det er en større by, vi har med at gøre," siger arkæolog fra Nationalmuseet Jakob Kieffer-Olsen.

Rådhusplads og kirkegård

Arkæologerne er ikke i tvivl om, at Rådhuspladsen har fungeret som kirkegård i overgangen mellem vikingetid og middelalder.

Skeletterne er nemlig placeret på lige række, i samme niveau og ved siden af hinanden.

Spørgsmålet er, hvor stor kirkegården har været, og om der har ligget en decideret kirke på pladsen.

Det skal undersøgelser af det nyudgravede fundament eller dige forhåbentlig svare på.

"Vi håber at have fundet fundamentet til en kirkebygning. I så fald ville det være en kirke, der er ældre eller måske har ligget samtidig med Sankt Clemens Kirke, som blev udgravet i 2008. Vi kan altså potentielt have fundet den ældste kirke i København," siger Stine Damsbo Winther, arkæolog ved Københavns Museum.