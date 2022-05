Københavns Kommune rejser millionkrav mod Nemlig.com-ejer

Københavns Kommune har ifølge Altinget rejst krav mod Intervare, der står bag onlinesupermarkedet Nemlig.com, på 4,2 millioner kroner for underbetaling af chauffører.

Altinget har kigget i en rapport fra Københavns Kommunes CSR-enhed.

Her fremgår det, at kommunen i løbet af 2021 har rejst krav for i alt 4,7 millioner kroner mod leverandører, der ifølge kommunen har brudt nogle af de klausuler om arbejdsforhold, som kommunen har fået skrevet ind i deres kontrakter.

Kravet mod Intervare handler ifølge Altinget om underbetaling af 72 chauffører.

Nemlig.com var tidligere leverandør for kommunen, hvor selskabet stod for at levere varer til kommunens ældre og syge borgere.

Parterne blev dog uenige om de ansattes arbejdsforhold og betaling. I slutningen af januar besluttede et flertal i Københavns Borgerrepræsentation at ophæve kontrakten mellem Københavns Kommune og Intervare.

- Intervare-sagen fortæller mig, at vi skal blive ved med kigge virksomhederne i kortene og også holde grundigt øje med de virksomheder, som vi har haft et langvarigt samarbejde med, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) til Altinget.

/ritzau/