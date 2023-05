Københavns Lufthavn forventer ikke forsinkelser på stor rejsedag

Københavns Lufthavn forventer den største rejsedag i mere end tre et halvt år søndag. Og den ser ud til at forløbe uden forsinkelser.

Det fortæller trafikchef i Københavns Lufthavn Kristoffer Plenge-Brandt.

- Vi har haft en rigtig god start på dagen uden forsinkelser. Resten af dagen forventer vi heller ikke forsinkelser eller aflysninger, siger han.

Han tilføjer dog, at der fortsat er en vis usikkerhed i forbindelse med et vagtskifte i Naviair søndag eftermiddag.

- Det er ikke normalt, at der er den usikkerhed. Der er også en usikkerhed i forhold til, hvordan det kommer til at se ud de kommende dage. Det er ikke noget, vi kan arbejde med på den lange bane, siger han.

Den seneste tid har lufthavnen været præget af forsinkelser. Det skyldes mangel på flyveledere hos Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

Lufthavnen forventer et samlet passagertal på 94.600 i løbet af søndag.

Ikke siden oktober 2019 har så mange passagerer rejst gennem Københavns Lufthavn. Her var der lige over 100.000 passagerer gennem lufthavnen.

Men selv om søndag ser ud til at forløbe uden problemer, vil Kristoffer Plenge-Brandt ikke gå så langt som at erklærer sommeren for reddet.

- Vi kigger ind i et sommerprogram, hvor der uge for uge kommer flere fly. Derfor har vi behov for øget kapacitet af flyveledere, siger han

- Indtil der er en permanent løsning mellem parterne, er der stadig en vis usikkerhed om fremtiden.

Manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn har ført til en konflikt mellem Naviair og flyveledernes fagforbund, Datca.

Det skyldes blandt andet, at Naviair ønsker at flyvelederne skal tage ekstravagter. Samtidig mener flyvelederne, at ekstravagter har fået et for stort omfang.

Naviair meddelte tirsdag, at selskabet flytter fire flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn hen over sommeren for at mindske forsinkelserne.

Dermed vil Roskilde Lufthavn have nedsat kapacitet i perioden.

Det kommer ifølge Kristoffer Plenge-Brandt blandt andet til at få konsekvenser for flyveskolerne, der uddanner nye piloter.

- Vi støtter op om, at der bliver prioriteret i forhold til at sikre kapacitet i København. Men vi er ikke begejstrede for, at man vil reducere på eksempelvis kapaciteten på flyveskolerne i Roskilde, siger han.

I april i år var 45 procent af flyene til og fra Københavns Lufthavn forsinkede.

I 2019 var henholdsvis 21 og 22 procent af flyene forsinkede i april og maj. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling.

2019 var det sidste normale år inden corona lammede store dele af luftfartsbranchen.

