Københavns Lufthavn forventer ti ud af ti rejsende tilbage i 2024

I maj var der 2,4 millioner passagerer gennem terminalerne i Københavns Lufthavn.

Det fremgår af trafiktal, som lufthavnen har offentliggjort tirsdag.

Det svarer til ni ud af ti af de rejsende i maj 2019, der er det sidste normale år, inden corona lammede store dele af luftfartsbranchen.

Dermed har lufthavnen taget endnu et skridt i retning af det tidligere trafikniveau.

Men Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, forventer, at kalenderen skal vise 2024, før passagertallet kommer helt tilbage på det tidligere niveau.

- Vi forventer, at det kommer tilbage. Der er selvfølgelig noget, i forhold til at rejse over russisk luftrum, som har ændret sig i takt med krigen i Ukraine. Men ellers forventer vi, at også de kinesiske rejsende vil vende tilbage, siger han.

Særligt destinationer i Europa er populære i øjeblikket. Som ofte før er London den klart mest fortrukne destination blandt passagererne.

Herefter kommer de skandinaviske hovedstæder Oslo og Stockholm.

- Der er meget travlt på al flytrafik til Europa. Der er også stor trafik til Nordamerika. Men der, hvor vi fortsat mangler lidt, er Asien. Det vil sige primært til Kina, før vi kommer tilbage til det, vi så før corona, siger han.

Maj var præget af en række helligdage, som gav gode forhold for en lidt længere weekendrejse. Det bidrog også til årets hidtil største rejsedag søndag 21. maj - søndagen efter Kristi himmelfart.

Her rejste 96.000 passagerer gennem den danske lufthavn.

Man skal helt tilbage til oktober 2019 for at finde en rejsedag, der kan matche. Her var der lige over 100.000 passagerer gennem lufthavnen.

Det har Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling tidligere oplyst til Ritzau.

I løbet af maj blev omkring 900.000 passagerer påvirket af forsinkelser i Københavns Lufthavn. I april var det godt en million.

Det skyldtes blandt andet mangel på flyveledere i det statsejede selskab Naviair, der styrer flytrafikken i det danske luftrum.

Københavns Lufthavn har tidligere udtrykt bekymring for, at forsinkelserne kan fortsætte ind i sommermånederne.

Lufthavnen forventer, at 7,5 millioner rejsende vil passere gennem Københavns Lufthavn i løbet af juni, juli og august, fortæller Peter Krogsgaard.

I sommeren 2022 rejste 7 millioner passagerer gennem lufthavnen i løbet af de tre sommermåneder.

