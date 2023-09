Københavns Lufthavn har haft den travleste sommer i fire år

Efter nogle sløje år under coronapandemien har rejseindustrien for alvor fået luft under vingerne igen.

Det gælder også for Københavns Lufthavn, der har haft sin travleste sommer siden 2019 - året inden pandemien udbrød.

Det viser passagertal fra lufthavnen tirsdag formiddag.

Alene i august rejste 2,6 millioner passagerer gennem lufthavnens terminaler. Det bringer det samlede antal for de tre sommermåneder op på knap otte millioner passagerer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til sammenligning rejste ni millioner passagerer gennem lufthavnen i sommerperioden i 2019.

- Vi oplever en fortsat stigende rejselyst, og i de tre sommermåneder er antallet af passagerer steget med hele 14 procent sammenlignet med sidste år, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør for Københavns Lufthavn.

- Sommeren er altid den mest travle tid på året, men det har været tydeligt denne sommer, at mange gerne ville benytte ferien til en tur mod sydens sol og varme.

Øverst på listen over populære rejsemål finder man Spanien. 700.000 tog turen dertil via Københavns Lufthavn i månederne juni, juli og august.

Spanien er efterfulgt af Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet.

I perioden har Frankrig oplevet den største fremgang af de fem. I løbet af de tre måneder rejste 455.000 passagerer til Frankrig, hvilket er en stigning på 44 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rejselysten ser ud til at fortsætte de kommende måneder, forudser Københavns Lufthavn.

- Der er mange, der vælger at lade batterierne op med en rejse i løbet af efteråret. Det er populært at forlænge sommeren med en tur ned til sol og varme eller en forlænget weekend i en storby, siger Peter Krogsgaard.

- Derfor forventer vi også en fortsat stigning i antallet af passagerer i forhold til sidste år.

- Allerede nu kan vi se, at der i efteråret vil være store rejsedage, som typisk falder fredag og søndag, hvor vi kommer op over 95.000 passagerer.

Københavns Lufthavn forventer, at det samlede antal passagerer for hele året kommer op på 26 millioner.

/ritzau/