Københavns Lufthavn har haft største måned siden corona

Københavns Lufthavn har i maj haft knap 2,1 million rejsende - det største antal for en måned siden corona.

Danskerne har for alvor fået appetit på at flyve igen.

I maj har næsten 2,1 million passagerer rejst til og fra Københavns Lufthavn. Det er det største antal for en måned, siden coronapandemien begyndte.

Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

En af årsagerne til, at maj har haft så mange rejsende, er søndag 29. maj, hvor cirka 85.000 rejste gennem lufthavnen i forlængelse af Kristi himmelfartsferien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er det højeste antal for en enkelt dag, siden corona ramte.

Københavns Lufthavn er ikke ene om at opleve stor rejselyst igen. Også i Billund og Aalborg stiger passagertallene, og faktisk har de to jyske lufthavne i maj haft flere rejsende, end de havde i samme måned før corona.

I Københavns Lufthavn er der stadig et stykke op til niveauet fra før corona. I maj har der været knap 80 procent af det antal rejsende, der var i samme måned før corona.

Ifølge Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, er det særligt de udenlandske rejsende, der stadig mangler.

- Som i for eksempel Billund og Aalborg oplever vi også i Københavns Lufthavn, at danskerne rejser som aldrig før.

- Men som international lufthavn mangler vi stadig at få alle de udenlandske rejsende og transferpassagererne tilbage for at nå fra de nuværende knap 80 til 100 procent af trafikken før coronaen, siger Peter Krogsgaard.

Under corona har lufthavne som Københavns Lufthavn været nødt til at sige farvel til personale, og derfor er der i dag færre hænder i lufthavnen til at tage sig af de mange opgaver, der er.

De seneste måneder, hvor corona har fyldt mindre, og antallet af rejsende er steget, har lufthavnen ansat personale for bedre at kunne følge med.

- Her i Københavns Lufthavn forventer vi, at alle 330 nyansatte i sikkerhedskontrollen er færdiguddannede og klar til at få danskerne godt afsted, når feriesæsonen starter i slutningen af juni, siger Peter Krogsgaard.

Der kan stadig opstå længere ventetider hen over den travle ferieperiode, lyder det fra lufthavnen, som derfor har et par råd til før afrejse.

Lufthavnen anbefaler, at rejsende forbereder sig grundigt hjemmefra og kommer i lufthavnen til tiden. Det vil sige to timer før for rejser i Europa og tre timer før for rejser ud af Europa.

/ritzau/