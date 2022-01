Københavns Lufthavn indhentede lidt af det tabte i 2021

Det gik en smule fremad for Københavns Lufthavn sidste år, hvor der var flere passagerer igennem terminalerne end i katastrofeåret 2020.

Alligevel er der lang vej endnu til den travlhed, som prægede lufthavnen i Kastrup tilbage i 2019, hvor corona ikke greb forstyrrende ind i driften.

I alt benyttede knap 9,2 millioner passagerer lufthavnen i 2021. Det er en forbedring på 22 procent i forhold til året før, men er stadig næsten 70 procent dårligere end i 2019.

Det er særligt de oversøiske destinationer, der blev ramt af rejserestriktionerne sidste år. Både USA og mange lande i Asien var det meste af året lukket for turister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kun 659.713 personer fløj i årets løb til en destination uden for Europa, hvilket er en tilbagegang på 24 procent sammenlignet med året forinden og med 82 procent sammenlignet med 2019.

Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne, hæfter sig dog ved, at tøjlerne på det seneste er blevet løsnet en smule ude i verden.

- Ved årets slutning kom der igen gang i de lange rejser ud af Europa til især Thailand og amerikanske storbyer som New York, San Francisco og Chicago.

- I december var vi på næsten 50 procent af de normale passagertal på den interkontinentale trafik. Det skaber ekstra optimisme, siger han.

Krogsgaard forventer også, at vi i løbet af sommeren begynder at se et mere normalt rejsebillede - særligt i Europa - hvis ikke der dukker en ny, overraskende covid-19-variant op.

London har i mange år været den mest populære destination for flyrejsende fra København, men britiske coronarestriktioner har sendt byen ved Themsen ned på sjettepladsen. I stedet blev Aalborg ny topdestination med mere end 566.000 rejsende fra København.

Også Spanien har nydt godt af, at andre feriedestinationer har været lukket ned. Mallorca, Malaga og Gran Canaria har sendt spanierne til tops som det mest besøgte land med 1,1 million rejsende. Det er mere end dobbelt så mange, som rejste til Italien.

Københavns Lufthavn er blandt andet ejet af pensionskasserne ATP og OTTP (Ontario Teachers' Pension Plan), der sidder på godt 59 procent af aktierne.

Den danske stat ejer lidt mere end 39 procent af aktierne. Resten er fordelt på mindre private og institutionelle investorer.

/ritzau/