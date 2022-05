Københavns Lufthavn kan se lys for enden af corona-tunnelen

Det er fortsat ikke nogen god forretning at drive lufthavn i København, men der er bedre tider i sigte.

Det er konklusionen oven på det første kvartalsregnskab for Københavns Lufthavne i 2022.

Det viser et underskud før skat på 171 millioner kroner, men også en kraftig vækst i både omsætning og passagertal i forhold til samme kvartal sidste år, hvor corona lagde en voldsom dæmper på aktiviteterne i lufthavnen.

I de første tre måneder af 2022 omsatte lufthavnen for 577 millioner kroner mod 189 millioner i samme periode sidste år, og passagertallet steg fra 430.000 til 3,3 millioner.

Og det endda på trods af, at omikron-varianten lagde en dæmper på rejselysten i januar.

- Men allerede i februar begyndte det at vende, og i marts tog det fart, så vi endte med, at seks ud af ti rejsende var tilbage i forhold til 2019. Siden er væksten fortsat trods krig og pandemi, siger administrerende direktør Thomas Woldbye i en kommentar til regnskabet.

På trods af fremgangen har direktøren svært ved at forudsige, hvordan resten af regnskabsåret forløber.

Der er fortsat covid-19 og restriktioner rundt omkring i verden, og så har krigen i Ukraine medført højere priser på energi og brændstof.

Derfor afstår selskabet fra at komme med en prognose for året foruden den meget bredt formulerede forventning om et bedre resultat end i det seneste regnskab, der viste et underskud på 517 millioner kroner.

/ritzau/