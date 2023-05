Københavns Lufthavn lukker bane i syv uger i højsæson

Københavns Lufthavn lukker en af sine to hovedbaner i syv uger midt i stormende flykonflikt og mangel på flyveledere.

Det skriver mediet Check-in.dk.

Det sker, da banen skal repareres. Arbejdet blev igangsat 22. maj og vil løbe helt frem til 7. juli, hvor hovedbanen vil være døgnlukket.

Det kommer til at bidrage med yderligere forsinkelser, siger trafikchef i lufthavnen Kristoffer Plenge-Brandt til Check-in.dk.

Ifølge ham er der tale om forsinkelser på 15 minutter, når det står værst til.

Lukningen af banen kommer til at strække sig ind i lufthavnens højsæson. Sommeren, hvor danskerne for alvor drager op i luftlagene for at komme på ferie.

Men arbejdet med banen skal foretages i en periode, hvor der er størst sandsynlighed for, at det er tørt og varmt samt mange lyse timer, oplyser trafikchefen til mediet.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal arbejdet gøres nu, siger han.

- Vi har siden december sidste år haft en god og tæt dialog med Naviair og en fælles plan for, hvordan vi kan håndtere det bedst muligt. Det burde være håndterbart, når vi har tilstrækkelig flyveledelse på, siger han til Check-in.dk.

Men flyveledere er en mangelvare i Københavns Lufthavn. Det har betydet massive forsinkelser i lufthavnen den seneste tid og en buldrede konflikt mellem flyvelederparter i lufthavnen.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter der igen er kommet godt gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.

Det har resulteret i en konflikt mellem flyveledernes fagforening, Datca, og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinket mere end et kvarter.

60.000 passagerer fik samme måned aflyst deres fly.

