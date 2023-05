Københavns Lufthavn tvivler på at ny plan vil forhindre forsinkelser

Flytrafikken i Københavns Lufthavn risikerer fortsat at være ramt af forsinkelser hen over sommeren.

Det skriver Lise Agerley Kürstein, kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn, i et skriftligt svar til Ritzau.

Naviair har ellers tirsdag fremlagt en plan om at flytte flyveledere fra lufthavnen i Roskilde til Københavns Lufthavn i sommermånederne.

Det vil Naviair gøre for at undgå store forsinkelser på grund af mangel på flyveledere.

Planen fra Naviair indebærer, at kapaciteten i Roskilde Lufthavn vil være nedsat i den periode, hvor flyveledere bliver flyttet til Københavns Lufthavn. Det oplyser Naviair.

Ledelsen i Københavns Lufthavn er dog noget skeptisk over for planen fra Naviair:

- Baseret på Naviairs leverancer den seneste måned er vi bekymrede for, om planen holder. Umiddelbart løser planen ikke det grundlæggende problem, skriver Lise Agerley Kürstein.

- Det betyder desværre, at vi nok stadigvæk kommer til at opleve forsinkelser hen over sommeren på grund af situationen hos Naviair.

Derfor mener Københavns Lufthavn, at der fortsat er behov for at finde en langsigtet løsning hurtigst muligt.

Naviair styrer trafikken i det danske luftrum. Selskabet er ejet af staten.

Københavns Lufthavn har været ramt af forsinkelser og aflysninger den seneste tid. Det skyldes ifølge lufthavnen mangel på flyveledere i Naviair.

I april var 45 procent af flyene i Københavns Lufthavn mere end et kvarter forsinket.

