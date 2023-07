Københavns Lufthavn venter travl sommer - men få forsinkelser

Sommeren er godt i gang i Københavns Lufthavn, og der kommer gradvist flere rejsende gennem lufthavnen.

I passerede passagertallet 2,5 millioner, hvilket er lidt flere end maj.

Det viser trafiktal, som Københavns Lufthavn har offentliggjort onsdag.

Forventningen til resten af sommeren lyder stadig på 7,5 millioner rejsende i løbet af juni, juli og august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men fortsætter det dårlige vejr kan det ende med endnu flere. Det fortæller Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

- Vi tror stadig på 7,5 millioner rejsende hen over sommeren. Det kan endda også ende lidt højere. Med det vejr, som der er nu med regnvejr og trist vejr, er der mange, der gerne vil ud at rejse. Også i sidste øjeblik, siger han.

En konflikt mellem det statsejede selskab Naviair og selskabets flyveledere skabte i løbet af foråret og begyndelsen af juni forsinkelser i lufthavnen.

Det skyldtes, at ansatte i Naviair ikke længere ville tage ekstravagter for at dække mangel på flyveledere.

Naviair har ansvaret for at lede fly sikkert ind og ud af det danske luftrum.

I midten af juni nåede de to parter dog en aftale. Og det har bragt forsinkelserne ned.

- Vi får den service fra flyvelederne, som vi forventer. Flyene lander og letter til tiden, så vi kan få alle de rejsende igennem, siger Peter Krogsgaard.

Aftalen har fået selskabet bag Københavns Lufthavn til at opjustere sine forventninger til både passagertal og indtjening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu forventer selskabet, at 26 millioner passagerer rejser gennem lufthavnen i løbet af hele 2023. Det er en million mere end tidligere ventet.

Samtidig forventer selskabet nu, at resultatet før skat ender på mellem 300 og 350 millioner kroner. De tidligere forventninger lød på 150 til 200 millioner kroner.

Det meddelte Københavns Lufthavne i en selskabsmeddelelse tirsdag.

- Den usikkerhed, der har været omkring forsinkelser og andet er blevet fjernet. Det betyder, at vi nu har en travl, men normal travl sommer. Så vi flyver til tiden og lander til tiden, siger Peter Krogsgaard.

Sammenligner man passagertallet for juni med tallet for samme måned i 2019, er der dog stadig et stykke vej tilbage.

I juni 2019 rejste mere end 2,9 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn.

2019 er det sidste normale år, inden coronapandemien lammede store dele af luftfartsbranchen.

/ritzau/