Københavns Lufthavne mister topchef til Heathrow Lufthavn

Københavns Lufthavne skal på jagt efter en ny topchef. Administrerende direktør Thomas Woldbye har afleveret sin opsigelse og stopper 30. september.

Det oplyser selskabet, der står bag Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn, fredag.

Woldbye skifter i stedet til et job som administrerende direktør for den britiske lufthavn Heathrow, der ligger i London.

Heathrow er en af Europas absolut største lufthavne. I 2022 havde lufthavnen 61,6 millioner passagerer.

Til sammenligning var der 22,1 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn sidste år.

Med Woldbyes afgang går bestyrelsen i Københavns Lufthavne på jagt efter en afløser. Han efterlader stillingen efter 12 år i jobbet for Danmarks største lufthavn.

- Der er aldrig et godt tidspunkt at stoppe, men vi er igennem de værste følger af corona. Lufthavnen er i en god position til fuld genetablering med robuste planer for fremtiden, siger Woldbye i en meddelelse fra Københavns Lufthavne.

- Jeg er stolt af, hvor meget vi har opnået og over den lufthavn, jeg overlader til mine efterfølgere.

- Det har været nogle fantastiske år med både op- og nedture, men altid med fokus på kunderne, fremtiden, kvalitet og lufthavnens rolle i samfundet sammen med de mange mennesker, som får det hele til at ske.

Thomas Woldbye har tidligere i sin karriere arbejdet 27 i A.P. Møller-Mærsk, hvor han blandt andet var personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller.

Stillingen som administrerende direktør i Københavns Lufthavne gav i 2022 Thomas Woldbye en løn på 12,3 millioner kroner inklusive bonusser. Det svarer til nogle af de mindste selskaber i det toneangivende danske aktieindeks C25.

Han kan dog formentlig se frem til en lønforhøjelse. I 2022 fik topchefen i Heathrow John Holland-Kaye en løn på 5,26 millioner pund. Det svarer til lidt over 45 millioner kroner.

/ritzau/