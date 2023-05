Københavns Lufthavne præsenterer milliontab midt i konflikt

Selvom flere end otte ud af ti passagerer er tilbage efter coronapandemien, er Københavns Lufthavne stadig finansielt udfordret.

I første kvartal har selskabet, der ejer både Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn, tabt 46 millioner kroner efter skat.

Det viser selskabets kvartalsregnskab tirsdag.

Første kvartal er dog traditionelt det mest stille af dem alle i luftfartssektoren.

Derfor kommer underskuddet ikke som en overraskelse for direktør Thomas Woldbye.

- Hvis man ser på de enkelte måneder, så var der et mindre overskud i marts. Det peger frem mod de næste kvartaler, hvor vi forventer overskud, lyder det videre.

Til sammenligning tabte Københavns Lufthavne 133 millioner kroner i samme kvartal sidste år.

Regnskabet kommer, mens Københavns Lufthavn befinder sig i lidt af et stormvejr, hvor mangel på flyveledere resulterer i hundredvis af forsinkelser.

Selskabet Naviair, der styrer trafikken i Københavns Lufthavn, mangler flyveledere. Det skyldes blandt andet fratrædelser under coronakrisen.

Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Konflikten har sat gang i en kædereaktion af begivenheder, som Københavns Lufthavne er nødt til at håndtere, lyder det fra selskabet i regnskabet.

- Det er en meget utilfredsstillende situation, som har store konsekvenser for både passagerer og flyselskaber i Københavns Lufthavn. Det beklager vi, siger Thomas Woldbye.

- Det er uholdbart og en helt uacceptabel situation. Jeg har en meget klar forventning om, at Naviair og flyvelederne får løst konflikten snarest.

Mandag mødtes Naviair med flyvelederforeningen Datca.

De to parter nåede ikke til enighed, men man havde haft "en god drøftelse", lød det efterfølgende.

Uanset hvad kigger Københavns Lufthavne ind i et udfordrende 2023, understreger det i sit regnskab.

Og udsigterne er kun blevet forværret af konflikten, lyder det videre.

- Passagerudsigterne er følsomme over for den potentielle mangel på flyveledere i Danmark, hvilket kan få en negativ indvirkning på evnen til at håndtere de forventede trafikniveauer i sommerhøjsæsonen, skriver selskabet.

