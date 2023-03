Københavns Lufthavne vil hæve takst for flyselskaber betydeligt

Flyselskaberne vil fremover komme til at betale mere for at bruge Københavns Lufthavn.

Det fortæller Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavne.

- Der er en manko (forskel, red.) på, hvad det koster at drive lufthavnen og på det, som brugerne betaler. Det skal vi have rettet op på, siger han.

- Prisniveauet var lavt allerede inden corona, og nu er det simpelthen for lavt til at underbygge den drift og de investeringer, vi har behov for.

Københavns Lufthavne har fordoblet sin omsætning og fået sit første positive årsresultat i 2022 siden før corona.

Men selv om selskabet forventer yderligere fremgang i omsætningen i år, forventer det, at overskuddet bliver en anelse mindre.

Det skyldes især øgede udgifter til blandt andet renter og løn, fortæller Thomas Woldbye.

I år udløber aftalen om lufthavnstaksterne mellem flyselskaberne og Københavns Lufthavne og skal derfor genforhandles.

Taksterne fastlægges i en forhandling med flyselskaberne og skal derefter godkendes af de danske myndigheder. Derfor kan Thomas Woldbye ikke sætte tal på, hvor meget de kommer til at stige.

- Men det er i hvert fald en betydelig stigning i forhold til, hvor vi er i dag, siger han.

I sidste ende kan højere priser for flyselskaberne betyde, at det bliver dyrere at flyve. Det fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank og følger luftfartsbranchen tæt.

- I øjeblikket har flyselskaberne taktstokken i forhold til prisforhandling. Vi har set, at det har været væsentligt dyrere at flyve i 2022 end inden corona, siger han:

- Det kan betyde, at forbrugerne kommer til at bære en anselig del af de takstforhøjelser, der kommer.

Højere takster kommer også til at have en negativ effekt på flyselskabernes indtjening. Det kan især komme til at ramme et selskab som SAS, der i forvejen kæmper med at tjene penge, fortæller Jacob Pedersen.

- På den anden side kan det være positivt for SAS, hvis Ryanair afholder sig fra at åbne en base i København, fordi taksterne stiger for meget.

