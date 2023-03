Københavns Politi: Christianitter driver halvdelen af hashboderne

Cirka halvdelen af hashboderne på Pusher Street og Green Light District på Christiania i København er drevet af eller ejet af personer bosat på Christiania.

Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Simon Hansen, der er leder af den operative indsats mod hashhandel på Christiania, til Berlingske.

Fra politiinspektør Tommy Laursen, lederen af Københavns Politis indsats mod den organiserede hashhandel, lyder det, at man på Christiania "vasker hænder" ved at sige, at man ikke har noget med handlen med hash at gøre.

- Det her handler om, at det moralske og etiske kompas er skredet fuldstændig. Det står bare og snurrer, og ingen tager ansvar for noget som helst. Det er tankevækkende.

- Vi anerkender, at det officielle Christiania tager afstand fra forråelsen i Pusher Street, men det virker ikke desto mindre hyklerisk, når vi kan konstatere, at en del af beboerne er involveret, og der står børn ned til 13 år og sælger hash, siger han.

Hulda Mader, der er talsperson for Christianias pressegruppe, udtalte i slutningen af november sidste år, at christianitter ikke er ansvarlige for hashmarkedet på Christiania.

Det kriminelle hashmarked på Christiania er ikke noget, christianitterne kan eller skal have ansvaret for at bekæmpe. Nu må andre tage over, lød det fra Hulda Mader.

Hun afviste samtidig at kende nogen, der står ved hashboderne. Og sagde, at politiet har pustet til den øgede kriminalisering.

- Den intensive indsats, som politiet har lavet sidste år, har betydet, at hashmarkedet er gået fra slemt til værre, sagde Hulda Mader.

Ifølge Berlingske kunne der i 2022 sættes bandenavne på godt halvdelen af boderne, der sælger hash. Boderne skulle ifølge avisen tilhøre bander som Hells Angels, Satudarah, Bandidos eller den forbudte bande Loyal To Familia, LTF.

Samtidig blev 34 mindreårige anholdt og sigtet for at sælge hash fra boderne i 2022. Frem til slutningen af februar i år er 19 mindreårige blevet sigtet for hashhandel.

