Københavns Politi har fundet 30 våben i visitationszoner

I alt 15 personer er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse i de to visitationszoner, som Københavns Politi oprettede efter et skuddrab på Christiania i august.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X - tidligere Twitter.

Der er beslaglagt eller fundet 23 knive eller stikvåben og syv andre våben i visitationszonerne, siden de blev oprettet 28. august.

De to visitationszoner gælder foreløbigt frem til 26. september klokken 18. Den ene af zonerne indbefatter et område på Amager og på Christiania. Den anden et område på Nørrebro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Københavns Politi valgte at tage visitationszonerne i brug, efter at en 30-årig mand blev dræbt af skud på Christiania.

Ifølge politiet havde manden relation til rocker- og bandemiljøet, og politiet mener, at drabet skete som et led i en bandekonflikt.

Københavns Politi skriver ikke, om nogle af de sigtede menes at have relation til bandekonflikten, og det fremgår heller ikke, hvor i zonerne man har gjort fundene.

Når politiet indfører en visitationszone, kan det stikprøvemæssigt visitere folk.

Politiet kan også undersøge køretøjer og tøj. Det skal blandt andet sikre, at folk ikke bærer våben i zonerne.

/ritzau/